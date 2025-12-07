Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nebenbuhler mit einer Backpfeife umgehauen

Euskirchen (ots)

Ein 42-jähriger Deutscher aus Bad Münstereifel besuchte mit seiner Freundin und Freunden eine Kneipe in Euskirchen. Er befand sich auf der Tanzfläche, während seine Freundin an der Bar von einem 44-jähringen deutschen Weilerswister angesprochen wurde. Dies gefiel dem Freund der Frau nicht und sprach den Weilerswister darauf an. Dieser wiederum entleerte ein volles Bierglas auf dem T-Shirt des Bad Münstereifelers, worauf dieser mit einer Backpfeife reagierte. Der Geschlagene fiel darauf um, schlug mit dem Hinterkopf auf dem Boden auf und verletzte sich. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der Geschädigte ins Krankenhaus verbracht. Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

