Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebstahl: Mehrere Playstation gestohlen

Euskirchen (ots)

Vier Tatverdächtige suchten einen Elektronikmarkt in der Roitzheimer Straße auf.

Dort gingen sie geplant und arbeitsteilig vor und entwendeten insgesamt vier Playstation 5 im Wert von ca. 2.000 Euro.

Nach dem Verlassen des Marktes ist die Fluchtrichtung unbekannt.

Beschreibungen:

1. weibliche Person:

- augenscheinlich südosteuropäisch - ca. 40 bis50 Jahre alt - schwarze, lange Haare, hochgesteckt - fülligere Figur - schwarzer Parka mit Kapuze - schwarzer Einkaufstrolley

2. weibliche Person:

- augenscheinlich südosteuropäisch - ca. 20 bis25 Jahre alt - schwarze, lange Haare, zum Dutt zusammengebunden - fülligere Figur - schwarzer, längerer Parka mit Kapuze

3. weibliche Person:

- augenscheinlich südosteuropäisch - sehr langer geflochtener Zopf, der bis zum Gesäß reicht - um die 20 bis 25 Jahre alt - knöchellanger, schwarzer Parka - auffällig gemusterte "Schneeboots" - weiße Handtasche

4. männliche Person:

- optisch leicht asiatische Nationalität - ca. 18-20 Jahre alt - schwarze NY-Basecap - weißer Sweatpullover mit Reißverschluss am Kragen - Bluejeans - schwarz-weiße Steppjacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell