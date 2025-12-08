Kreispolizeibehörde Euskirchen
POL-EU: Ladendiebstahl: Mehrere Playstation gestohlen
Euskirchen (ots)
Vier Tatverdächtige suchten einen Elektronikmarkt in der Roitzheimer Straße auf.
Dort gingen sie geplant und arbeitsteilig vor und entwendeten insgesamt vier Playstation 5 im Wert von ca. 2.000 Euro.
Nach dem Verlassen des Marktes ist die Fluchtrichtung unbekannt.
Beschreibungen:
1. weibliche Person:
- augenscheinlich südosteuropäisch - ca. 40 bis50 Jahre alt - schwarze, lange Haare, hochgesteckt - fülligere Figur - schwarzer Parka mit Kapuze - schwarzer Einkaufstrolley
2. weibliche Person:
- augenscheinlich südosteuropäisch - ca. 20 bis25 Jahre alt - schwarze, lange Haare, zum Dutt zusammengebunden - fülligere Figur - schwarzer, längerer Parka mit Kapuze
3. weibliche Person:
- augenscheinlich südosteuropäisch - sehr langer geflochtener Zopf, der bis zum Gesäß reicht - um die 20 bis 25 Jahre alt - knöchellanger, schwarzer Parka - auffällig gemusterte "Schneeboots" - weiße Handtasche
4. männliche Person:
- optisch leicht asiatische Nationalität - ca. 18-20 Jahre alt - schwarze NY-Basecap - weißer Sweatpullover mit Reißverschluss am Kragen - Bluejeans - schwarz-weiße Steppjacke
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen entgegen.
