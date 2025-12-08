PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Ladendiebstahl: Mehrere Playstation gestohlen

Euskirchen (ots)

Vier Tatverdächtige suchten einen Elektronikmarkt in der Roitzheimer Straße auf.

Dort gingen sie geplant und arbeitsteilig vor und entwendeten insgesamt vier Playstation 5 im Wert von ca. 2.000 Euro.

Nach dem Verlassen des Marktes ist die Fluchtrichtung unbekannt.

Beschreibungen:

1. weibliche Person:

   - augenscheinlich südosteuropäisch
   - ca. 40 bis50 Jahre alt
   - schwarze, lange Haare, hochgesteckt
   - fülligere Figur
   - schwarzer Parka mit Kapuze
   - schwarzer Einkaufstrolley

2. weibliche Person:

   - augenscheinlich südosteuropäisch
   - ca. 20 bis25 Jahre alt
   - schwarze, lange Haare, zum Dutt zusammengebunden
   - fülligere Figur
   - schwarzer, längerer Parka mit Kapuze

3. weibliche Person:

   - augenscheinlich südosteuropäisch
   - sehr langer geflochtener Zopf, der bis zum Gesäß reicht
   - um die 20 bis 25 Jahre alt
   - knöchellanger, schwarzer Parka
   - auffällig gemusterte "Schneeboots"
   - weiße Handtasche

4. männliche Person:

   - optisch leicht asiatische Nationalität
   - ca. 18-20 Jahre alt
   - schwarze NY-Basecap
   - weißer Sweatpullover mit Reißverschluss am Kragen
   - Bluejeans
   - schwarz-weiße Steppjacke

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Euskirchen
- Pressestelle -

Telefon: 0 22 51 / 799-299
Fax: 0 22 51 / 799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de

Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/
Instagram: https://www.instagram.com/polizei.nrw.eu
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

