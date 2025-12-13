PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht; Zeugensuche

Ludwigshafen, Von-Kieffer-Straße (ots)

Am Freitagmorgen (12.12.2025), zwischen 08:50 Uhr und 10:00 Uhr, ereignete sich in Ludwigshafen in der Von-Kieffer-Straße ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Der 55-jährige Geschädigte parkte seinen Pkw am rechten Fahrbahnrand der Von-Kieffer-Straße. Vermutlich touchierte der unbekannte Unfallverursacher den geparkten Pkw beim Vorbeifahren und verursachte einen Schaden am Fahrzeug. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Unfallzeugen, die im Bereich der Von-Kieffer-Straße, Höhe Hausnummer 131 Wahrnehmungen machen konnten.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

