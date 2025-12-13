PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen, Hoher Weg (ots)

Am Freitagabend (12.12.2025), gegen 17:50 Uhr, kam es im Hohen Weg in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen zwei PKW. Der 43-jährige Unfallverursacher befuhr die K7 aus Altrip in Fahrtrichtung Rheingönheim und beabsichtigte nach links in den Hohen Weg abzubiegen. Der 37-jährige Unfallgegner befuhr die K7 in entgegenkommender Richtung und beabsichtigte geradeaus zu fahren. Beim Linksabbiegen übersah der 43-jährige PKW-Fahrer den entgegenkommenden PKW und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die K7 musste für die Dauer der Unfallaufnahme in Richtung Altrip gesperrt werden. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Rolf Weber
Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

