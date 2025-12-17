Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Wohnungseinbruchsdiebstahl, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

Am Dienstag soll es zwischen 9 Uhr und 15:30 Uhr in der Goethestraße zu einem Einbruch gekommen sein. Unbekannte Täter sollen sich gewaltsam über die Wohnungstür Zutritt zu dem Anwesen verschafft haben. Anschließend sollen sie die Wohnung durchsucht und Bargeld sowie ein Mobiltelefon entwendet haben. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

