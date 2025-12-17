PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - In Schutzgewahrsam genommen

Gernsbach (ots)

Am Dienstagabend gegen 21 Uhr hat eine Zeugin eine Frau in der Salmengasse auf den dortigen Bahnschienen liegend aufgefunden. Nach kurzzeitiger Gleissperrung konnte die stark alkoholisierte Frau von den Gleisen geholt werden. Da sich die über 40-Jährige kaum selbständig auf den Beinen halten konnte und eine Eigengefährdung vorlag, wurde sie in Schutzgewahrsam genommen. Sie verbrachte die Nacht bis zum Erreichen der Verkehrsfähigkeit im polizeilichem Gewahrsam.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

