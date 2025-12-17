PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Einbruch in Mehrfamilienhaus, Hinweise erbeten

Lahr (ots)

Am Dienstag in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 18:15 Uhr hat sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Flugplatzstraße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen kam der Einbrecher über einen Balkon und öffnete gewaltsam eine dortige Balkontüre um ins Innere der Erdgeschosswohnung zu gelangen. Dort durchsuchte und durchwühlte der Eindringling mehrere Schränke und Schubladen. Ob ein Diebstahlschaden entstand ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber sich unter der Telefonnummer: 07821 277-0 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

