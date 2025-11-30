Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Ausgelöste Brandmeldeanlage in der Gemeinschaftsunterkunft, 30.11.2025, Reichenau-Mittelzell

Bild-Infos

Download

Reichenau (ots)

Am Sonntagabend, 30.11.2025, wurde die Brandmeldeanlage (BMA) in der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete des Landkreises auf der Insel Reichenau ausgelöst. Nach dem ertönen der Warneinrichtung verließen Sie unverzüglich das Gebäude und fanden sich am Sammelplatz vor der Einrichtung ein. Die Feuerwehr wurde gerufen.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 20:02 per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Mit hinzu wurde auch die Feuerwehr Konstanz mit der Drehleiter alarmiert. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr wurde sofort eine Erkundung durchgeführt. Die Anzeige der BMA zeigte die Auslösung eines Handmelders in Gebäudeteil B im OG an. In dem betreffenden Wohnraum konnte bei der Erkundung kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte zweifelsfrei keinen Grund für die Auslösung des Rauchmelders in der Wohnung finden. Die BMA wurde von der Feuerwehr wieder zurückgesetzt.

Mit den Löschfahrzeug LF 10 und und LF 8/6, sowie dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug waren unter Leitung von Stv. Kommandant Marcus Deggelmann 28 Feuerwehr-Einsatzkräfte im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Die Drehleiter der Feuerwehr Konstanz konnte ihre Einsatzfahrt unterwegs abbrechen. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Einsatzende war um 20:33 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des PP Konstanz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell