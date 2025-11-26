Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Baum über Fahrbahn, Rau-Lindenbühl, 26.11.2025

Reichenau (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 26.11.2025, entdeckten Passanten auf der Gemeindeverbindungsstrasse neben der Bahnstrecke im Ortsteil Rau-Lindenbühl einen Baum welcher in den Zaun gefallen war und habseitig auf die Fahrbahn ragte. Sie riefen die Feuerwehr zu Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau 02:40 Uhr zum Techn. Hilfeleistungseinsatz. Die Feuerwehr sägte den Baum mit einer Motorkettensägte ab, räumte diesen beiseite und legte ihn neben den Fahrbahnrand. Danach wurde die Fahrbahn groß gereinigt.

Unter der Leitung von Stellv. Kommandant Marcus Deggelmann waren 10 Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug LF10 und dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug im Einsatz. Mit vor Ort waren Kräfte der Polizei des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle der PP Konstanz.

Einsatzende war um 03:20 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell