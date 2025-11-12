PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Falscher Alarm in der Gemeinschaftsunterkunft, 12.11.2025, Reichenau-Mittelzell

Reichenau (ots)

Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete des Landkreises auf der Insel Reichenau wurden am Mittwochnachmittag, 12.11.2025, durch die Warneinrichtung der Brandmeldeanlage alarmiert. Sie verließen unverzüglich das Gebäude und fanden sich am Sammelplatz vor der Einrichtung ein. Die Brandmeldeanlage (BMA) hatte ausgelöst und die Feuerwehr wurde gerufen.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau wurde um 15:40 Uhr durch die Integrierte Leitstelle Konstanz zum Brandeinsatz per Meldeempfänger alarmiert. Die Feuerwehr Konstanz wurde mit der Drehleiter mit hinzu alarmiert. Nach dem Eintreffen der Feuerwehr konnte bei der Erkundung kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Die Anzeige der BMA zeigte die Auslösung eines Handmelders in Gebäudeteil E an. Vor Ort konnte ein eingeschlagener Handmelder ausgemacht werden. Dies geschah wohl versehentlich durch spielende Kinder. Der Handmelder wurde von der Feuerwehr wieder betriebsbereit gemacht, die BMA wurde zurückgesetzt und an den Hausmeister übergeben.

Unter Leitung von Kommandant Alexander Peters waren 16 Feuerwehr-Einsatzkräfte mit dem Löschfahrzeug LF 10 und dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Die Drehleiter der Feuerwehr >Konstanz konnte ihre Einsatzfahrt unterwegs abbrechen.

Einsatzende war um 16:45 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Thomas Baumgartner, Pressesprecher
Telefon: +49 7534 2710408
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-reichenau.de
www.feuerwehr-reichenau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell

