Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Wasser aus Keller gepumpt, 31.10.2025, Reichenau-Waldsiedlung

Reichenau (ots)

Am Abend vor Allerheiligen, 31.10.2025, trieben die Kürbisgeister der Nacht in einem Keller im Herrlebühl im Ortsteil Reichenau-Waldsiedlung ihr Unwesen. Die Hausbewohner bemerkten Plätschern im Keller und stellten einen Wassereinbruch im Keller fest. Sie riefen die Feuerwehr um Hilfe.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 22:02 Uhr per Meldeempfänger zum Technischen Hilfeleistungseinsatz. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand das Wasser im Keller auf einer Fläche von rund 115 m² etwa 5 cm hoch. Grund für den Wassereinbruch ein defektes Aquastop-Absperrventil am Schlauch einer Waschmaschine. Die Feuerwehr pumpte das Wasser mit zwei Tauchpumpen (TP 4 und TP 8) ab und legte den Keller mit zwei Wassersaugern weitgehend wieder trocken. Die Einsatzstelle wurde danach an den Hauseigentümer übergeben.

Unter Leitung von Stellv. Kommandant Marcus Deggelmann waren mit Löschfahrzeug LF 10 und Gerätewagen Transport (GW-T) insgesamt 15 Feuerwehr-Einsatzkräfte im Einsatz und in Bereitschaft.

Einsatzende war am 01.11.2025 um 00:21 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Reichenau
Thomas Baumgartner, Pressesprecher
Telefon: +49 7534 2710408
E-Mail: pressestelle@feuerwehr-reichenau.de
www.feuerwehr-reichenau.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Reichenau, übermittelt durch news aktuell

