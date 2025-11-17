Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Brennender Strohhaufen gelöscht, 17.11.2025, Reichenau-Mittelzell

Reichenau (ots)

Am Montagmittag, 17.11.2025, entdecken Passanten neben dem Parkplatz St. Gotthard im Ortsteil Reichenau-Mittelzell einen brennenden Strohhaufen und riefen die Feuerwehr zur Hilfe.

Um 13:36 Uhr alarmierte die Integrierte Leitstelle Konstanz die Freiwillige Feuerwehr Reichenau per Meldeempfänger zum Brandeinsatz. Die Feuerwehr zog den Strohhaufen mit einer Heugabel auseinander und löschte das Feuer mit Wasser aus einem C-Rohr ab.

Die Freiwillige Feuerwehr Reichenau war unter Leitung von Kommandant Alexander Peters mit 6 Feuerwehreinsatzkräften mit dem Löschfahrzeugen LF 10 im Einsatz.

Einsatzende war um 14:14 Uhr.

Wegen der Schadenshöhe und -Ursache verweisen wir an die Pressestelle des Polizeipräsidiums (PP) Konstanz.

