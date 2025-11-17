Freiwillige Feuerwehr Reichenau

FW Reichenau: Rettungsdienst bei einem medizinischen Notfall unterstützt, Reichenau-Mittelzell, 11.08.2025

Reichenau (ots)

Im Ortsteil Reichenau-Mittelzell wurde am Montagmorgen, 17.11.2025, der Rettungsdienst zu einem medizinischen Notfall gerufen. Da eine schonende Rettung aus dem Dachgeschoß über das Treppenhaus nicht möglich war, wurde die Feuerwehr zu Hilfe gerufen.

Die Integrierte Leitstelle Konstanz alarmierte die Freiwillige Feuerwehr Reichenau um 10:26 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes per Meldeempfänger. Die Feuerwehr Konstanz wurde zeitgleich zusätzlich zur Unterstützung mit der Drehleiter alarmiert. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst, wurde die verletzte weibliche Person durch die Feuerwehr über die Drehleiter aus dem Fenster des Obergeschosses gerettet und an den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung übergeben.

Unter Leitung von Zugführer Sebastian Böhler waren insgesamt 10 Feuerwehr-Einsatzkräfte der Reichenau mit dem Mehrzweck- und Führungsfahrzeug im Einsatz und im Gerätehaus in Bereitschaft. Die Feuerwehr Konstanz war mit der Drehleiter DLK 23-12 im Einsatz. Mit vor Ort war der Rettungsdienst des Malteser Hilfsdienstes.

Einsatzende war um 11:20 Uhr.

