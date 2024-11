Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Fahrschule - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

In der Zeit von Mittwochabend bis zum Donnerstagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Fahrschule in der Cloppenburger Straße. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Fahrschule in die Cloppenburger Straße gerufen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge drangen die unbekannten Täter gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist noch unklar, ob die Täter mit Diebesgut entkommen konnten. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441-7904115 entgegen. (1447138)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell