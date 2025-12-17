PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alle Hände voll zu tun

Rastatt (ots)

Bei einer eingerichteten Kontrollstelle am Donnerstag an der Infobucht in der Karlsruher Straße hatten die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers und des Kriminalkommissariats Rastatt alle Hände voll zu tun. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 21:30 Uhr richtete sich der Blick neben der Verkehrssicherheit insbesondere auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im Zusammenhang mit Wohnungseinbruchsdiebstählen. Im Zuge der ganzheitlichen Kontrollen wurde die Weiterfahrt von insgesamt zehn Verkehrsteilnehmern unterbunden. Sieben davon standen mutmaßlich unter Drogeneinwirkung, während bei drei weiteren festgestellter Alkoholeinfluss zur Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren führten. Ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer stach hierbei in zweierlei Hinsicht heraus. Zum einen sorgte er bei einer Überprüfung kurz vor 19:30 Uhr mit einer Alkoholisierung von mehr als 2,5 Promille für den Spitzenwert. Zum anderen fiel er rund zwei Stunden später im Friedrichring erneut auf, als er abermals mit einem identischen Promillewert einen E-Scooter steuerte. In beiden Fällen wurden bei dem Mann Blutproben erhoben und schlussendlich der E-Scooter beschlagnahmt. Überdies müssen acht Autofahrer mit Bußgeldern wegen nichtangelegtem Sicherheitsgurt und fehlender oder unzureichender Kindersicherung rechnen.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
  17.12.2025 – 11:17

    POL-OG: Ötigheim - Verkehrsinsel beschädigt

    Ötigheim (ots) - Am Dienstagmittag befuhr ein Lastwagenfahrer die B3 aus Richtung Karlsruhe in Fahrtrichtung Rastatt. Gegen 12:20 Uhr geriet er offenbar aus Unachtsamkeit auf Höhe der Einmündung K3718 auf eine dortige Verkehrsinsel und überfuhr diese. Dabei wurden zwei dort befindliche Verkehrszeichen beschädigt. Ein nachfolgender Lastwagenfahrer fuhr ebenfalls über die Verkehrsinsel. An jedem Fahrzeug entstand ein ...

  17.12.2025 – 10:08

    POL-OG: Lahr - Einbruch in Mehrfamilienhaus, Hinweise erbeten

    Lahr (ots) - Am Dienstag in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 18:15 Uhr hat sich ein bislang Unbekannter Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Flugplatzstraße verschafft. Nach ersten Erkenntnissen kam der Einbrecher über einen Balkon und öffnete gewaltsam eine dortige Balkontüre um ins Innere der Erdgeschosswohnung zu gelangen. Dort durchsuchte und durchwühlte der Eindringling mehrere Schränke und ...

  17.12.2025 – 10:06

    POL-OG: Gernsbach - In Schutzgewahrsam genommen

    Gernsbach (ots) - Am Dienstagabend gegen 21 Uhr hat eine Zeugin eine Frau in der Salmengasse auf den dortigen Bahnschienen liegend aufgefunden. Nach kurzzeitiger Gleissperrung konnte die stark alkoholisierte Frau von den Gleisen geholt werden. Da sich die über 40-Jährige kaum selbständig auf den Beinen halten konnte und eine Eigengefährdung vorlag, wurde sie in Schutzgewahrsam genommen. Sie verbrachte die Nacht bis ...

