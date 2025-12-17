Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Alle Hände voll zu tun

Rastatt (ots)

Bei einer eingerichteten Kontrollstelle am Donnerstag an der Infobucht in der Karlsruher Straße hatten die eingesetzten Kräfte des Polizeireviers und des Kriminalkommissariats Rastatt alle Hände voll zu tun. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 21:30 Uhr richtete sich der Blick neben der Verkehrssicherheit insbesondere auf verdächtige Personen und Fahrzeuge im Zusammenhang mit Wohnungseinbruchsdiebstählen. Im Zuge der ganzheitlichen Kontrollen wurde die Weiterfahrt von insgesamt zehn Verkehrsteilnehmern unterbunden. Sieben davon standen mutmaßlich unter Drogeneinwirkung, während bei drei weiteren festgestellter Alkoholeinfluss zur Einleitung entsprechender Ermittlungsverfahren führten. Ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer stach hierbei in zweierlei Hinsicht heraus. Zum einen sorgte er bei einer Überprüfung kurz vor 19:30 Uhr mit einer Alkoholisierung von mehr als 2,5 Promille für den Spitzenwert. Zum anderen fiel er rund zwei Stunden später im Friedrichring erneut auf, als er abermals mit einem identischen Promillewert einen E-Scooter steuerte. In beiden Fällen wurden bei dem Mann Blutproben erhoben und schlussendlich der E-Scooter beschlagnahmt. Überdies müssen acht Autofahrer mit Bußgeldern wegen nichtangelegtem Sicherheitsgurt und fehlender oder unzureichender Kindersicherung rechnen.

