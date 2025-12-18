Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lautenbach - Diebstahl zweier Motorräder

Lautenbach (ots)

Zwischen vergangenem Sonntagabend, 21 Uhr und Mittwochabend gegen 17 Uhr soll es in der Hauptstraße zum Diebstahl zweier Krafträder gekommen sein. Unbekannte Täter hatten sich offenbar gewaltsam Zutritt zu einer Garage verschafft und die Fahrzeuge entwendet. Zum einen handelt es sich um ein blaues Leichtkrafrad Yamaha MT-125. Das Andere ist ein orangefarbenes Kraftrad KTM 690 SMC. Beide Fahrzeuge haben eine Offenburger Zulassung. Der gesamte Diebstahlschaden beträgt mehrere tausend Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Tathergang oder den Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07802 7026-0 beim Polizeiposten Oberkirch melden.

/si

