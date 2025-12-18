PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Durch Fenster eingestiegen, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Am Mittwoch solle es zwischen 16:45 Uhr und 19:30 Uhr im Westring zu einem Einbruch gekommen sein. Die bislang unbekannten Täter sollen sich mutmaßlich über das auf der Gebäuderückseite gelegene Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen verschafft haben. Anschließend sollen sie das Anwesen durchsucht und eine Bankkarte entwendet haben. Danach seien die Einbrecher vermutlich durch ein anderes Fenster geflüchtet. Zeugen die Hinweise zu verdächtigen Personen oder zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2820 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

/si

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

