Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schwerer Unfall endet mit tödlichen Verletzungen

Kehl (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag an der Einmündung EDF-Straße / Rheinwaldstraße endete für einen 80-jährigen Mann mit tödlichen Verletzungen. Er erlag in der Nacht auf Donnerstag in einer Klinik seinen erlittenen Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der nun Verstorbene mit seinem Mitsubishi kurz vor 17 Uhr vom Rheindamm kommend die EDF-Straße in Richtung gegenüberliegender Rheinwaldstraße gequert haben und hierbei mit einem in Richtung Honauer Baggersee herannahenden Mercedes eines 21-Jährigen zusammengestoßen sein. Der Mercedes-Lenker soll unmittelbar vor der Kollision vor ihm fahrende Fahrzeuge überholt haben. Auch der 21-Jährige trug durch den Zusammenprall schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Bereich rund um die Unfallstelle war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf knapp 75.000 Euro beziffert. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 zu melden. Insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die von dem Mercedes-Fahrer überholt wurden oder ihm entgegengefahren sind, sind für die Ermittler von großer Bedeutung.

