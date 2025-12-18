PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schwerer Unfall endet mit tödlichen Verletzungen

Kehl (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall am späten Mittwochnachmittag an der Einmündung EDF-Straße / Rheinwaldstraße endete für einen 80-jährigen Mann mit tödlichen Verletzungen. Er erlag in der Nacht auf Donnerstag in einer Klinik seinen erlittenen Verletzungen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der nun Verstorbene mit seinem Mitsubishi kurz vor 17 Uhr vom Rheindamm kommend die EDF-Straße in Richtung gegenüberliegender Rheinwaldstraße gequert haben und hierbei mit einem in Richtung Honauer Baggersee herannahenden Mercedes eines 21-Jährigen zusammengestoßen sein. Der Mercedes-Lenker soll unmittelbar vor der Kollision vor ihm fahrende Fahrzeuge überholt haben. Auch der 21-Jährige trug durch den Zusammenprall schwere Verletzungen davon und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Neben mehreren Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle. Der Bereich rund um die Unfallstelle war für mehrere Stunden komplett gesperrt. Der Sachschaden wird von den Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg auf knapp 75.000 Euro beziffert. Die Ermittler bitten mögliche Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer: 0781 21-4200 zu melden. Insbesondere die Verkehrsteilnehmer, die von dem Mercedes-Fahrer überholt wurden oder ihm entgegengefahren sind, sind für die Ermittler von großer Bedeutung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 - 211211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 18.12.2025 – 10:55

    POL-OG: Lahr - Rollerfahrer beschädigt Streifenwagen

    Lahr (ots) - Im Rahmen einer Streifenfahrt wollten Beamte des Polizeireviers Lahr am Mittwochnachmittag zwei Jugendliche kontrollieren, die mit einem Kleinkraftrad in Langenwinkel unterwegs waren. Es wurde festgestellt, dass der Sozius keinen Helm trug und an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Trotz erkennbarer Anhaltezeichen, eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, reagierte der Kradfahrer ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:48

    POL-OG: Bühl - Ermittlungen nach Sammlungsbetrug, Hinweise der Polizei

    Bühl (ots) - Eine unbekannte Täterin soll am Dienstagmittag gegen 13:30 Uhr in der Hauptstraße unter betrügerischem Vorwand Spenden gesammelt haben. Die Täterin soll einen gefälschten Ausweis vorgezeigt und überdies vorgetäuscht haben, für eine örtliche Hilfsorganisation tätig zu sein. Da die Passantin selbst für diese Hilfsorganisation arbeitet, fiel sie ...

    mehr
  • 18.12.2025 – 10:46

    POL-OG: Ettenheim, Altdorf - Einbrüche in Wohnungen, Zeugen gesucht

    Offenburg (ots) - Zu zwei Einbrüchen kam es am Mittwoch in Ettenheim und Altdorf. So sollen zwischen 15:45 Uhr und 20 Uhr im Pfarrer-Weber-Weg in Altdorf bislang unbekannte Einbrecher durch gewaltsames Öffnen einer Türe in ein Wohnhaus eingedrungen sein. Dort wurden mehrere Schränke durchsucht und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe kann noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren