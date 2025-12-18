Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Rollerfahrer beschädigt Streifenwagen

Lahr (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt wollten Beamte des Polizeireviers Lahr am Mittwochnachmittag zwei Jugendliche kontrollieren, die mit einem Kleinkraftrad in Langenwinkel unterwegs waren. Es wurde festgestellt, dass der Sozius keinen Helm trug und an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Trotz erkennbarer Anhaltezeichen, eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn, reagierte der Kradfahrer nicht und setzte seine Fahrt unvermindert fort. Ein entgegenkommender Streifenwagen wurde am Lindenplatz, mit erkennbar eingeschaltetem Blaulicht, leicht schräg abgestellt um die Weiterfahrt des Motorrollers zu verhindern. Der 15-jährige Fahrzeugführer lenkte daraufhin den Motorroller um die Fahrzeugfront des bereits stehenden Streifenwagen herum, blieb jedoch an der vorderen rechten Ecke hängen. Dadurch stürzte der Roller und der 15-jährige Sozius wurde leicht am Fuß verletzt. Am Streifenwagen und am Motorroller entstand ein Sachschaden von etwa 2.400 Euro. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell