Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Passantin von Hund gebissen

Lahr (ots)

Der Polizei wurde am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr eine mutmaßlich alkoholisierte Person auf dem Fußweg zwischen der Kruttenaustraße und der Alten Rheinstraße gemeldet - der Mann sei möglicherwiese bewusstlos und liege am Boden. Außerdem wäre ein Schäferhund bei dem Mann und würde diesen bewachen. Vor Ort wollte die eingesetzte Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Lahr an den scheinbar ohnmächtigen Mann herantreten, was der Hund aber durch seinen ausgeprägten Verteidigungsinstinkt verhinderte. Eine vor Ort befindliche ebenfalls alkoholisierte Passantin wollte sich dem Hund nähern, um diesen zu bändigen. Nachdem der Hund dies anfänglich zuließ, biss er jedoch zweimal zu und verletzte die 43-Jährige leicht. Die Frau wurde durch alarmierte Rettungskräfte versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 43-Jährige kam zeitnah zu sich und nahm den Hund an die Leine. Nach einer Untersuchung durch die Rettungskräfte wurde er aufgefordert, sich zusammen mit seinem Hund in seine nahegelegene Wohnung zu begeben. Neben einer Meldung an die Stadt Lahr erwartet den Hundebesitzer nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

/vo

