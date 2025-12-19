PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, B462 - Verkehrsunfall, Zeugen gesucht

Gaggenau, B462 (ots)

Am vergangenen Samstagnachmittag, den 13.12., kam es gegen 16:15 Uhr zu einem Unfall im Bereich der Kreuzung der B462 und der K3737 in Fahrtrichtung Gaggenau. Eine 30-jährige Mazda-Fahrerin bog von der K3737 auf die B462 in Richtung Gaggenau ab. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall mit einem dahinterfahrenden 57-jährigen Daimler-Benz-Lenker, welcher die B462 ebenfalls in Richtung Gaggenau befuhr. Aufgrund von unterschiedlicher Darstellung des Unfallhergangs durch die Unfallbeteiligten bittet die Polizei mögliche Zeugen der Kollision, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 beim Polizeirevier in Gaggenau zu melden. /ti

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781/21-1211
E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

