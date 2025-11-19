FW-SG: Verkehrsunfall PKW gegen Hauswand
Solingen (ots)
In der Nacht zu Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW frontal gegen eine Hauswand prallte. Der Fahrer, der sich allein im Fahrzeug befand, wurde durch den Aufprall eingeklemmt, die Airbags hatten ausgelöst. Die Feuerwehr führte eine technische Rettung durch und entfernte hierzu die B-Säule des Fahrzeugs. Anschließend wurde der Fahrer an den Rettungsdienst übergeben und ins Krankenhaus transportiert. Die Polizei sperrte den Bereich Aufderhöher Str. Ecke Opladener Str. vollständig.
Rückfragen bitte an:
Feuerwehr Solingen
Martha Becker
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: martha.becker@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr
Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell