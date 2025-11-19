FW-SG: Verkehrsunfall PKW gegen Hauswand

Solingen (ots) - Die Feuerwehr Solingen wurde heute um 10:10 Uhr mit dem Stichwort F-Keller zu einem gemeldeten Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Kellerbereich und der Treppenraum war bereits verraucht. Da nicht sicher war, ob alle Personen das betroffene Haus verlassen hatten, wurde vor dem Kellereingang eine Riegelstellung aufgebaut und der verrauchte Treppenraum durch einen Trupp unter Atemschutz ...

