PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Feuerwehreinsatz mit Kran in Solingen-Merscheid - Verkehrsbehinderungen im Bereich Merscheider Straße

Solingen (ots)

Solingen, 6. Oktober 2025 - Seit den Abendstunden ist die Feuerwehr Solingen in Solingen-Merscheid im Einsatz. Unterstützt wird sie dabei von der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Wuppertal. Bei den Arbeiten kommt auch der Kran der Feuerwehr Solingen zum Einsatz.

Der Einsatzort befindet sich auf der Merscheider Straße im Abschnitt zwischen Schwarze Pfähle und Fürker Irlen. Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen kommt es dort derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Straße Fürker Irlen ist voll gesperrt, die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.

Nach aktuellen Einschätzungen wird der Einsatz voraussichtlich bis etwa 22 Uhr andauern. Die Feuerwehr bittet Verkehrsteilnehmende, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Ralf Seidel
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: R.Seidel@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 22:33

    FW-SG: Brand von einem Anbau an einer Kindertagesstätte.

    Solingen (ots) - Gegen 19:27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand einer Kindertagesstätte an der Hossenhauser Straße alarmiert. Eingesetzt wurden alle drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr mit zwei Drehleitern, drei Löschfahrzeugen, zwei Kommandowagen, einem Einsatzleitwagen und einem Rettungswagen. Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr Löscheinheit 3 mit zwei Löschfahrzeugen, die Löscheinheit 1 mit einem ...

    mehr
  • 27.09.2025 – 17:38

    FW-SG: Gefahrguteinsatz am Hallenbad Vogelsang

    Solingen (ots) - Am 27.09.2025 wurde die Feuerwehr Solingen gegen 14 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz am Hallenbad Vogelsang alarmiert. In einem messtechnisch überwachten Raum, war es zu einem Austritt von Chlorgas gekommen. Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot von Einsatzfahrzeugen. Vor Ort waren die drei Wachen der Berufsfeuerwehr, 3 Löscheinheiten (Wald, Gräfrath und Ohligs) und der Umweltschutzzug der ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 17:00

    FW-SG: Brandmeldeanlage verhindert größeren Schaden in Solinger Industriebetrieb

    Solingen (ots) - Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Solingen um 14:14 Uhr zu einem ausgelösten Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb am Piepersberg alarmiert. Bei der ersten Erkundung durch die Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass mehrere Rauchmelder ausgelöst hatten und Brandgeruch wahrnehmbar war. Unverzüglich wurden weitere Kräfte nachalarmiert und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren