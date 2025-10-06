Feuerwehr Solingen

FW-SG: Feuerwehreinsatz mit Kran in Solingen-Merscheid - Verkehrsbehinderungen im Bereich Merscheider Straße

Solingen (ots)

Solingen, 6. Oktober 2025 - Seit den Abendstunden ist die Feuerwehr Solingen in Solingen-Merscheid im Einsatz. Unterstützt wird sie dabei von der Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Wuppertal. Bei den Arbeiten kommt auch der Kran der Feuerwehr Solingen zum Einsatz.

Der Einsatzort befindet sich auf der Merscheider Straße im Abschnitt zwischen Schwarze Pfähle und Fürker Irlen. Aufgrund der umfangreichen Rettungs- und Sicherungsmaßnahmen kommt es dort derzeit zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Straße Fürker Irlen ist voll gesperrt, die Polizei ist vor Ort und regelt den Verkehr.

Nach aktuellen Einschätzungen wird der Einsatz voraussichtlich bis etwa 22 Uhr andauern. Die Feuerwehr bittet Verkehrsteilnehmende, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu beachten.

