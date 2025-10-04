PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand von einem Anbau an einer Kindertagesstätte.

Solingen (ots)

Gegen 19:27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand einer Kindertagesstätte an der Hossenhauser Straße alarmiert. Eingesetzt wurden alle drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr mit zwei Drehleitern, drei Löschfahrzeugen, zwei Kommandowagen, einem Einsatzleitwagen und einem Rettungswagen. Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr Löscheinheit 3 mit zwei Löschfahrzeugen, die Löscheinheit 1 mit einem Tanklöschfahrzeug, die Löscheinheit 7 mit einem LKW und die IuK-Einheit mit einer Drohne an der Einsatzstelle. Die Wachen der Berufsfeuerwehr wurden für die Zeit des Einsatzes durch die Löscheinheiten 5,6,7 der Freiwillige Feuerwehr besetzt. An der Einsatzstelle waren insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Hinter dem Gebäude war es in einem Garagenähnlichen Anbau zu einem Brand gekommen der sich durch ein Fenster in die Räume der Kindertagesstätte ausbreitetet. Für die Brandbekämpfung wurden insgesamt 5 C-Rohre unter Atemschutz im Außen- und Innenangriff sowie über eine Drehleiter eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Brandes in das Gebäude sowie in den Dachbereich erfolgreich verhindert werden. Für die notwendigen Nachlöscharbeiten von Glutnestern musste teilweise die Dachfläche und auch Teile der Schieferfassade auf der Rückseite des Gebäudes geöffnet werden. Der Brand war gegen 21:45 Uhr vollständig gelöscht. Die Einsatzstelle wurde an die Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Stefan Hohmann-Gunkel
Telefon: 0202 / 563-1111
E-Mail: S.Hohmann-Gunkel@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Solingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Weitere Meldungen: Feuerwehr Solingen
Alle Meldungen Alle
  • 27.09.2025 – 17:38

    FW-SG: Gefahrguteinsatz am Hallenbad Vogelsang

    Solingen (ots) - Am 27.09.2025 wurde die Feuerwehr Solingen gegen 14 Uhr zu einem Gefahrguteinsatz am Hallenbad Vogelsang alarmiert. In einem messtechnisch überwachten Raum, war es zu einem Austritt von Chlorgas gekommen. Die Feuerwehr kam mit einem Großaufgebot von Einsatzfahrzeugen. Vor Ort waren die drei Wachen der Berufsfeuerwehr, 3 Löscheinheiten (Wald, Gräfrath und Ohligs) und der Umweltschutzzug der ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 17:00

    FW-SG: Brandmeldeanlage verhindert größeren Schaden in Solinger Industriebetrieb

    Solingen (ots) - Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Solingen um 14:14 Uhr zu einem ausgelösten Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb am Piepersberg alarmiert. Bei der ersten Erkundung durch die Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass mehrere Rauchmelder ausgelöst hatten und Brandgeruch wahrnehmbar war. Unverzüglich wurden weitere Kräfte nachalarmiert und ...

    mehr
  • 24.09.2025 – 01:14

    FW-SG: Verkehrsunfall auf der Bebelallee/Ecke Blücherstraße mit vier Verletzte

    Solingen (ots) - Am Mittwochabend gegen 22:30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW an der Bebelallee Ecke Blücherstraße. Als die ersten Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort eintrafen, befand sich eines der Fahrzeuge im Hangbereich und wurde umgehend gegen abrutschen gesichert. Alle vier Insassen der beiden Fahrzeuge wurden verletzt: eine Person ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren