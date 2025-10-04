Feuerwehr Solingen

FW-SG: Brand von einem Anbau an einer Kindertagesstätte.

Solingen (ots)

Gegen 19:27 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand einer Kindertagesstätte an der Hossenhauser Straße alarmiert. Eingesetzt wurden alle drei Feuerwachen der Berufsfeuerwehr mit zwei Drehleitern, drei Löschfahrzeugen, zwei Kommandowagen, einem Einsatzleitwagen und einem Rettungswagen. Weiterhin war die Freiwillige Feuerwehr Löscheinheit 3 mit zwei Löschfahrzeugen, die Löscheinheit 1 mit einem Tanklöschfahrzeug, die Löscheinheit 7 mit einem LKW und die IuK-Einheit mit einer Drohne an der Einsatzstelle. Die Wachen der Berufsfeuerwehr wurden für die Zeit des Einsatzes durch die Löscheinheiten 5,6,7 der Freiwillige Feuerwehr besetzt. An der Einsatzstelle waren insgesamt 45 Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Brandbekämpfung eingesetzt. Hinter dem Gebäude war es in einem Garagenähnlichen Anbau zu einem Brand gekommen der sich durch ein Fenster in die Räume der Kindertagesstätte ausbreitetet. Für die Brandbekämpfung wurden insgesamt 5 C-Rohre unter Atemschutz im Außen- und Innenangriff sowie über eine Drehleiter eingesetzt. Durch das schnelle Eingreifen konnte eine Ausbreitung des Brandes in das Gebäude sowie in den Dachbereich erfolgreich verhindert werden. Für die notwendigen Nachlöscharbeiten von Glutnestern musste teilweise die Dachfläche und auch Teile der Schieferfassade auf der Rückseite des Gebäudes geöffnet werden. Der Brand war gegen 21:45 Uhr vollständig gelöscht. Die Einsatzstelle wurde an die Kriminalpolizei zur Brandursachenermittlung übergeben.

