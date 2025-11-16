PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Solingen

FW-SG: Kellerbrand

Solingen (ots)

Die Feuerwehr Solingen wurde heute um 10:10 Uhr mit dem Stichwort F-Keller zu einem gemeldeten Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus alarmiert. Als die ersten Kräfte eintrafen, drang dichter Rauch aus dem Kellerbereich und der Treppenraum war bereits verraucht. Da nicht sicher war, ob alle Personen das betroffene Haus verlassen hatten, wurde vor dem Kellereingang eine Riegelstellung aufgebaut und der verrauchte Treppenraum durch einen Trupp unter Atemschutz nach eventuellen Personen abgesucht. Anschließend wurde mit einem weiteren Trupp die Brandbekämpfung im Kellerbereich durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass ein Trockner sowie eine Waschmaschine in Brand geraten waren. Die verrauchten Bereiche wurden mittels Belüftungsgeräten der Feuerwehr belüftet. Unterstützt wurden die Kräfte der Berufsfeuerwehr durch die LE 3 und LE 7.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Solingen
Gottfried Kreuzberg
Telefon: 0212 / 2202-120
E-Mail: G.Kreuzberg@solingen.de
https://solingen.de/inhalt/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Solingen, übermittelt durch news aktuell

