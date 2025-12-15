Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mehrere unerlaubte Einreisen festgestellt

Bild-Infos

Download

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten vergangenes Wochenende vier unerlaubt eingereiste Personen im Überseehafen fest und trafen aufenthaltsrechtliche Maßnahmen.

Am 13. Dezember 2025 kontrollierten sie einen 22-jährigen und einen 42-jährigen Mazedonier nach ihrer Ankunft aus Dänemark. Am 14. Dezember 2025 überprüften die Beamten einen 22-jährigen Ukrainer und einen 29-jährigen Georgier, welche zuvor ebenfalls aus Dänemark einreisten.

Keine der Personen verfügte über die erforderlichen Dokumente zur Einreise nach Deutschland.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock ermittelt gegen alle vier Personen aufgrund des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts.

Im Fall des 42-jährigen Mazedoniers und des Ukrainers initiierte und vollzog die Bundespolizeiinspektion Rostock in Abstimmung mit den dänischen Behörden unmittelbar die Rückführung der Personen nach Dänemark.

Gegen die beiden anderen setzten die Beamten den Personen eine Frist, die Bundesrepublik Deutschland zu verlassen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell