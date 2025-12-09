Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Brennende Diesellok im Bereich Plüschow
Plüschow (ots)
Die Bundespolizeiinspektion Rostock erhielt am gestrigen Abend Kenntnis von einer brennenden Diesellok im Bereich des Bahnüberganges Plüschow (Landkreis Nordwestmecklenburg). In dem als Regionalexpress auf der Strecke Bad Kleinen - Lübeck verkehrenden Zuges kam es auf Grund eines Schadens im Maschinenraum zu einer Rauchentwicklung. Insgesamt drei Feuerwehren aus Plüschow, Grevesmühlen und Upahl kamen zur Brandbekämpfung mit 47 Kameraden zum Einsatz. Zusätzlich unterstützten Einsatzkräfte der Landespolizei und Rettungskräfte die Maßnahmen vor Ort. Alle 45 Reisenden des betroffenen Zuges blieben unverletzt. Ein bereitgestellter Schienenersatzverkehr brachte sie anschließend zum Bahnhof Bad Kleinen. Der Notfallmanager der Bahn schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 5.000 Euro. Im Zuge der Maßnahmen kam es in der Zeit von 20:46 Uhr bis 23:21 Uhr zur Sperrung der Bahnstrecke. In der Folge kam es zu einem Total- und 2 Teilausfällen weiterer Züge und bei 6 Zügen zu insgesamt 550 Minuten Verspätung.
