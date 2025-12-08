Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei stellt unerlaubte Einreise und Ausweismissbrauch fest

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock deckten heute Morgen im Rahmen einer Kontrolle am ZOB Rostock Hauptbahnhof eine unerlaubte Einreise und den Missbrauch von Ausweispapieren auf. Der 18-jährige guineische Staatsangehörige reiste zuvor mit einem Bus aus Dänemark ein.

Der Mann führte einen gültigen Reisepass, jedoch keinen Aufenthaltstitel mit sich. Beim Abgleich der Person mit dem Lichtbild des Dokumentes bemerkten die Einsatzkräfte Unstimmigkeiten. Eine anschließende Überprüfung der Fingerabdrücke bestätigte den Verdacht, dass der Mann den Ausweis missbräuchlich nutzte.

Bei der Durchsuchung fanden die Beamte einen schwedischen Aufenthaltstitel und eine guineische Identitätskarte.

Die Beamten leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise, des unerlaubten Aufenthalts sowie des Missbrauchs von Ausweispapieren ein.

In Abstimmung mit den schwedischen Behörden initiierte und vollzog die Bundespolizeiinspektion Rostock zudem die Rückführung des Mannes nach Schweden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell