Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach Körperverletzung am Bahnhof Lüblow, Mecklenburg- Vorpommern

Lüblow (ots)

Nach einer Körperverletzung am Bahnhof in Lüblow, Mecklenburg- Vorpommern, fahndet die Bundespolizei mittels Lichtbildern nach einem unbekannten Mann und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Die Lichtbilder der unbekannten männlichen Person sind unter folgendem Link abrufbar:

https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen/19-januar-2025-koerperverletzung-bahnhof-lueblow-mecklenburg-vorpommern

Der unbekannte Mann ist verdächtig, am 19. Januar 2025, unmittelbar nach Ankunft des Zuges im Bahnhof Lüblow, im Zug RB 17 von Schwerin nach Ludwigslust, den Geschädigten zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen und gegen den Kopf getreten zu haben.

Mit Beschluss ordnete das Amtsgericht Schwerin die Öffentlichkeitsfahndung mit Lichtbildern des unbekannten Tatverdächtigen an.

   -	Wer kennt die Person auf den Lichtbildern?
   -	Wer kann Hinweise zu Ihrem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt das Bundespolizeirevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 59010 22 entgegen. Alternativ werden unter der kostenfreien Servicenummer der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Silvana Bone-Winkel
Telefon: 0381 / 2083 - 1006
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

