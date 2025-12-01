Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Messer sichergestellt

Rostock (ots)

Ein 37- jähriger Mann machte am gestrigen Nachmittag im Hauptbahnhof Rostock in besonderer Weise auf sich aufmerksam. Er starrte die eingesetzte Streife der Bundespolizei zunächst mehrfach an und suchte im Anschluss provokativ die Nähe der Polizisten und zeigte ihnen im weiteren Verlauf den Mittelfinger. Die Beamten kontrollierten und durchsuchten die Person. Hierbei fanden sie in der Jackentasche ein griffbereites Messer und stellten dieses sicher. Der Mann muss sich nun wegen Beleidigung und wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten.

