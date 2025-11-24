Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: 34-Jährige leistet bei Kontrolle Widerstand

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern Nachmittag am Hauptbahnhof Rostock eine 34-jährige Frau. Die deutsche Staatsangehörige schlug unvermittelt einen der Polizeibeamten ins Gesicht. Die Beamten unterbanden sofort weitere Gewalthandlungen der Frau und fesselten sie anschließend. Der angegriffene Beamte erlitt eine Verletzung an der Lippe, blieb aber weiterhin dienstfähig. Bei der Durchsuchung der Person stellten die Polizisten eine weiße pulverartige Substanz fest und beschlagnahmten diese. Eine Überprüfung der Personalien ergab zwei bestehende Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaften Stralsund und Potsdam.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen die Frau unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein.

