Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: 34-Jährige leistet bei Kontrolle Widerstand
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern Nachmittag am Hauptbahnhof Rostock eine 34-jährige Frau. Die deutsche Staatsangehörige schlug unvermittelt einen der Polizeibeamten ins Gesicht. Die Beamten unterbanden sofort weitere Gewalthandlungen der Frau und fesselten sie anschließend. Der angegriffene Beamte erlitt eine Verletzung an der Lippe, blieb aber weiterhin dienstfähig. Bei der Durchsuchung der Person stellten die Polizisten eine weiße pulverartige Substanz fest und beschlagnahmten diese. Eine Überprüfung der Personalien ergab zwei bestehende Fahndungsnotierungen zur Aufenthaltsermittlung der Staatsanwaltschaften Stralsund und Potsdam.
Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen die Frau unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Silvana Bone-Winkel
Telefon: 0381 / 2083 - 1006
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell