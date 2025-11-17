Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl gegen Schleuser
Rostock (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock stellten am Morgen des 15. November einen 25- jährigen schwedischen Staatsangehörigen als Insasse eines PKW im Überseehafen Rostock fest. Die Polizisten ermittelten, dass gegen den Mann eine Ausschreibung zur Festnahme und Anordnung der Untersuchungshaft der Staatsanwaltschaft Traunstein, wegen des Einschleusens von Ausländern mittels lebensgefährlicher Behandlung, vorlag. Er organisierte im Oktober 2023 zwei Großschleusungen an der österreichisch- deutschen Grenze. Auf Anordnung beschlagnahmten die Einsatzkräfte alle mitgeführten Mobiltelefone und einen Laptop der Person. Nach Vorführung der Person beim Amtsgericht Rostock, verbrachten die Polizisten den Schweden im Anschluss in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.
