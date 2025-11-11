PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Zug großflächig besprüht

Rostock (ots)

Bundespolizisten stellten am gestrigen Tag im Bereich der Abstellanlage einen Zug der DB AG fest, der großflächig beschmiert war. Ersten Ermittlungen zufolge besprühte(n) unbekannte(r) Täter in den Abendstunden des 9. November 2025 den abgestellten Wagenpark mit diversen Schriftzügen in einer Gesamtgröße von 72 Quadratmetern. Die genaue Schadenshöhe steht noch aus und ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat am Sonntagabend, den 9. November 2025 verdächtige Personen in der Abstellanlage des Rostocker Hauptbahnhofs oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Anja Kosmalla
Telefon: 0381 / 2083 - 1004
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 11.11.2025 – 11:12

    BPOL-HRO: Bundespolizisten verhaften Mann am Bahnhof Güstrow

    Güstrow (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am gestrigen Nachmittag am Bahnhof Güstrow einen 31-jährigen Mann. Dabei stellten sie fest, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock vorlag. Das Amtsgericht Güstrow verurteilte ihn zuvor wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten. Des Weiteren lagen ...

    mehr
  • 07.11.2025 – 09:47

    BPOL-HRO: Bundespolizei stoppt unerlaubte Einreise

    Rostock (ots) - Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock deckte die Bundespolizeiinspektion Rostock heute Morgen eine unerlaubte Einreise auf. Die Person, ein 35-jähriger somalischer Staatsangehöriger, ist zuvor mit der Fähre aus Schweden eingereist. Der Mann führte keinen gültigen Pass mit sich und erfüllte somit nicht die rechtlichen Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland, besitzt allerdings ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 11:30

    BPOL-HRO: Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

    Rostock, Güstrow (ots) - Am Samstagabend, den 1. November 2025 kam es in der S-Bahn vom Rostocker Hauptbahnhof in Richtung Güstrow zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 25-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Der Geschädigte erlitt hierbei u.a. eine Nasenbeinfraktur sowie weitere Verletzungen im Gesicht. Der Mann fuhr nach dem Fußballspiel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren