Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Zug großflächig besprüht

Rostock (ots)

Bundespolizisten stellten am gestrigen Tag im Bereich der Abstellanlage einen Zug der DB AG fest, der großflächig beschmiert war. Ersten Ermittlungen zufolge besprühte(n) unbekannte(r) Täter in den Abendstunden des 9. November 2025 den abgestellten Wagenpark mit diversen Schriftzügen in einer Gesamtgröße von 72 Quadratmetern. Die genaue Schadenshöhe steht noch aus und ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat am Sonntagabend, den 9. November 2025 verdächtige Personen in der Abstellanlage des Rostocker Hauptbahnhofs oder in unmittelbarer Nähe beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nehmen die Bundespolizeiinspektion Rostock unter den Telefonnummern 0381/2083-1111 / -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell