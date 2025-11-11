Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizisten verhaften Mann am Bahnhof Güstrow

Güstrow (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am gestrigen Nachmittag am Bahnhof Güstrow einen 31-jährigen Mann. Dabei stellten sie fest, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock vorlag. Das Amtsgericht Güstrow verurteilte ihn zuvor wegen Diebstahls geringwertiger Sachen zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten. Des Weiteren lagen gegen den Mann zwei Ausschreibungen durch die Staatsanwaltschaft Rostock zur Ermittlung seines Wohnortes vor. Die Einsatzkräfte verbrachten den Mann anschließend in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell