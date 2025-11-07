PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei stoppt unerlaubte Einreise

Rostock (ots)

Im Rahmen einer Kontrolle im Überseehafen Rostock deckte die Bundespolizeiinspektion Rostock heute Morgen eine unerlaubte Einreise auf. Die Person, ein 35-jähriger somalischer Staatsangehöriger, ist zuvor mit der Fähre aus Schweden eingereist.

Der Mann führte keinen gültigen Pass mit sich und erfüllte somit nicht die rechtlichen Voraussetzungen für die Einreise nach Deutschland, besitzt allerdings ein Aufenthaltsrecht für Schweden.

Die Bundespolizeiinspektion Rostock leitete gegen ihn ein Strafverfahren wegen des Verdachtes der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein.

In Abstimmung mit den schwedischen Behörden konnten die Bundespolizisten zudem die Rückführung des somalischen Staatsangehörigen nach Schweden initiieren und unmittelbar vollziehen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: presse.hro@polizei.bund.de

