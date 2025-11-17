Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Hauptbahnhof Rostock

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten am Freitagabend am Hauptbahnhof Rostock eine 41-jährige Frau. Dabei stellten sie fest, dass gegen die deutsche Staatsangehörige ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Rostock vorlag. Das Amtsgericht Rostock verurteilte sie zuvor wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1.800 Euro. Da sie der Zahlung bisher nicht vollständig nachgekommen ist und auch diese vor Ort nicht zahlte, muss sie nunmehr eine restliche Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen verbüßen. Die Einsatzkräfte verbrachten die Frau anschließend in eine nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

