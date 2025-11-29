Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Rostocker Hbf.

Rostock (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock kontrollierten gestern Morgen am Hauptbahnhof Rostock einen 25-jährigen Mann. Die Überprüfung der Personalien ergab, einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Gera. Das Amtsgericht Stadroda verurteilte den syrischen Staatsangehörigen zuvor zu einer Geldbuße von 1.400 Euro. Da er der Zahlung bisher nicht nachgekommen ist und auch diese vor Ort nicht zahlte, muss er nunmehr eine Erzwingungshaft von 25 Tagen verbüßen. Die Einsatzkräfte brachten den Mann anschließend in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt.

