Bundespolizeiinspektion Rostock
BPOL-HRO: Auseinandersetzung am Bahnhof Warnemünde - Bundespolizei ermittelt
Rostock (ots)
Am Freitagabend (5. Dezember 2025) kam es am Bahnhof Warnemünde zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 17:50 Uhr zwei Männer (35 und 51 Jahre, beide deutsche Staatsangehörige) und ein 61-jähriger Deutscher in Streit. In der Folge gingen die beiden Jüngeren gemeinsam auf den älteren Mann los. Der 61-Jährige ging zu Boden und blieb kurzzeitig regungslos liegen. Zeugen informierten daraufhin Polizei und Rettungsdienst. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Geschädigten ins nächstgelegene Krankenhaus. Einsatzkräfte der Bundespolizei trafen die beiden mutmaßlich Beteiligten am Bahnhof an. Beide standen deutlich unter Alkoholeinfluss. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben Werte von 2,54 und 2,45 Promille. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Rostock und dem Amtsgericht Rostock ordnete die zuständige Richterin die Entnahme von Blutproben an.
Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell