Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle im grenzüberschreitenden Zugverkehr

Dresden (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat im Rahmen von Kontrollen im grenzüberschreitenden Zugverkehr zwei Personen festgenommen, gegen die offene Haftbefehle vorlagen.

Am 26. Juli 2025 um 14:35 Uhr wurde ein 33-jähriger tschechischer Staatsangehöriger in einem Zug von Bad Schandau nach Dresden Hauptbahnhof durch Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden kontrolliert. Die Überprüfung ergab einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Dresden aus dem Jahr 2018. Dem Mann wurde schwerer Bandendiebstahl vorgeworfen. Er hatte eine Restfreiheitsstrafe von 204 Tagen aus einer ursprünglichen Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten zu verbüßen. Die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Dresden erfolgte noch am selben Tag.

Am 27. Juli 2025 um 19:00 Uhr kontrollierten Beamte im Hauptbahnhof Dresden einen 39-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Die Überprüfung seiner Personalien ergab einen Haftbefehl zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Neuruppin wegen Diebstahls. Der Mann hatte eine Ersatzfreiheitsstrafe von 50 Tagen zu verbüßen oder eine Geldstrafe von 3.000,- EUR zu zahlen. Da die Geldstrafe nicht entrichtet wurde, erfolgte die Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt Dresden durch die Bundespolizeiinspektion Dresden.

