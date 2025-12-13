PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Rostocker Hauptbahnhof.

Rostock (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Rostock führte gestern Abend gemeinsam mit der Mobilen Kontroll- und Überwachungseinheit einen weiteren Schwerpunkteinsatz zur Bekämpfung von Gewaltkriminalität am Hauptbahnhof in Rostock durch. Die Einsatzkräfte stellten bei den durchgeführten Kontrollen insgesamt 177 Identitäten fest und durchsuchten 150 Personen sowie deren mitgeführte Sachen.

Hierbei stellten die beteiligten Kräfte mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten fest:

   - drei Verstöße gegen das Waffengesetz, aufgrund von Mitführen von
     Messern sowie einer Schreckschusswaffe
   - einen Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ("Polenböller")
   - einen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (geringe Menge 
     Amphetamin)

Die Einsatzkräfte identifizierten neun gesuchte Personen.

Die Beamten beschlagnahmten alle gefährlichen Gegenstände sowie die Betäubungsmittel. Die Bundespolizisten leiteten Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Betäubungsmittelgesetz und Sprengstoffgesetztes ein.

Insgesamt beteiligten sich 31 Einsatzkräfte.

Bereits in den vergangenen Wochen fanden gleichlautende Schwerpunkteinsätze durch die Bundespolizeiinspektion Rostock. Mit diesen Aktionstagen soll das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung an den Bahnhöfen und Haltepunkten der Region gestärkt werden und das Dunkelfeld des Mitführens verbotener Gegenstände erhellt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Rostock
Kopernikusstr. 1b
18057 Rostock
Sascha Alexas
Telefon: 0381 / 2083 - 1003
E-Mail: bpoli.rostock.contr-presse@polizei.bund.de
Twitter: @bpol_kueste

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Rostock mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Rostock
Alle Meldungen Alle
  • 09.12.2025 – 08:51

    BPOL-HRO: Brennende Diesellok im Bereich Plüschow

    Plüschow (ots) - Die Bundespolizeiinspektion Rostock erhielt am gestrigen Abend Kenntnis von einer brennenden Diesellok im Bereich des Bahnüberganges Plüschow (Landkreis Nordwestmecklenburg). In dem als Regionalexpress auf der Strecke Bad Kleinen - Lübeck verkehrenden Zuges kam es auf Grund eines Schadens im Maschinenraum zu einer Rauchentwicklung. Insgesamt drei Feuerwehren aus Plüschow, Grevesmühlen und Upahl ...

    mehr
  • 08.12.2025 – 15:51

    BPOL-HRO: Bundespolizei stellt unerlaubte Einreise und Ausweismissbrauch fest

    Rostock (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Rostock deckten heute Morgen im Rahmen einer Kontrolle am ZOB Rostock Hauptbahnhof eine unerlaubte Einreise und den Missbrauch von Ausweispapieren auf. Der 18-jährige guineische Staatsangehörige reiste zuvor mit einem Bus aus Dänemark ein. Der Mann führte einen gültigen Reisepass, jedoch keinen ...

    mehr
  • 06.12.2025 – 19:33

    BPOL-HRO: Auseinandersetzung am Bahnhof Warnemünde - Bundespolizei ermittelt

    Rostock (ots) - Am Freitagabend (5. Dezember 2025) kam es am Bahnhof Warnemünde zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten gegen 17:50 Uhr zwei Männer (35 und 51 Jahre, beide deutsche Staatsangehörige) und ein 61-jähriger Deutscher in Streit. In der Folge gingen die beiden Jüngeren gemeinsam auf den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren