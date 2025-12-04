Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach mehreren Einbrüchen - Polizei warnt

Hameln (ots)

Zwischen Donnerstag (27.11.2025) und Sonntag (30.11.2025) kam es in Hameln zu mehreren Einbrüchen, bei denen unbekannte Täter u.a. Bargeld und Schmuck entwendeten. Die Taten fanden im Bereich des Joppnerweges, der Leinenweberstraße, dem Hilligsfelder Weg, der Brucknerstraße, der Rohrser Warte, dem Ostertorwall und dem Ludwig-Richter-Weg statt. Unbekannte Täter verschafften sich in allen Fällen gewaltsam Zugang zu den Häusern bzw. Wohnungen und durchsuchten die Räumlichkeiten.

Die Polizei Hameln ermittelt in allen Fällen und geht derzeit davon aus, dass die Taten zumindest teilweise in einem Zusammenhang stehen können. Dies wird derzeit geprüft. Bei den Taten ist ein Gesamtschaden in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrages entstanden.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

In der dunklen Jahreshälfte kommt es vermehrt zu Einbrüchen.

Die Polizei rät daher:

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen, denken Sie daran, Ihre Haustür abzuschließen. - Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck. - Achten Sie in der Nachbarschaft gegenseitig aufeinander und melden Sie Auffälligkeiten Ihrer Polizei.

Weitere Informationen findet sich unter www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de.

