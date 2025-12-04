PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Zeugenaufruf: Täter entwenden hochpreisige Schiffsmotoren

Hessisch Oldendorf (ots)

Am Samstag (29.11.2025) zwischen 01:35 Uhr und 03:05 Uhr, wurden im Lokenweg in Hessisch Oldendorf zwei Schiffsmotoren entwendet. Die Täter entkamen unerkannt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, entwendeten unbekannte Täter von dem Gelände einer Bootswerkstatt gewaltsam die Außenbordmotoren von zwei Booten. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich um drei Täter handelte. Diese führten einen dunklen Pkw Transporter/ SUV, vermutlich der Marke Ford, mit sich. Die Täter näherten sich über die Weserwiesen, unter der Unterführung der B83 entlang, dem Tatobjekt. Ermittler suchten und sicherten Spuren der Tat, bei der eine mittlere fünfstellige Schadenssumme entstand.

Die Polizei Hessisch Oldendorf sucht Zeugen, die im genannten Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tätern oder dem genutzten Pkw machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05152/ 69872-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

