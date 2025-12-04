PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Diebstahl auf einer Baustelle - Polizei sucht Zeugen

Hameln (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch (19.11.2025) bis Freitag (21.11.2025) kam es in der Straße "Homanns Garten" in Hameln zu einem Diebstahl auf einer Baustelle.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen betraten bislang unbekannte Täter einen vor Ort befindlichen Rohbau und entwendeten einen roten Handhubwagen sowie eine Leiter.

Die Polizei Hameln hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

