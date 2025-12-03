Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden startet gemeinsam mit der AmPULS gGmbH das Peer-Projekt "Demokratie (er-)leben" an Schulen

Hameln (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, der AmPULS gGmbH und des Landkreises Hameln-Pyrmont:

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und die AmPULS gGmbH stärken in Kooperation mit dem Landkreis Hameln-Pyrmont im Rahmen des neuen Projekts "Demokratie (er)leben" das Bewusstsein für demokratische Werte an Schulen. Ziel ist es, Schülerinnen und Schüler zu befähigen, ihre Rolle in einer demokratischen Gesellschaft aktiv und verantwortungsvoll wahrzunehmen.

Das unter Schirmherrschaft des Landrates Dirk Adomat stehende Projekt richtet sich zunächst an die 9. Jahrgangsstufen. In intensiven Workshops setzen sich die Jugendlichen mit Themen wie Menschenwürde, Freiheit und Gleichberechtigung auseinander. Sie lernen, reflektierte Positionen zu entwickeln, diskriminierenden Äußerungen sachlich zu begegnen und demokratische Prozesse aktiv mitzugestalten.

Ein besonderes Augenmerk liegt darauf, Demokratie nicht nur theoretisch zu vermitteln, sondern sie erlebbar zu machen. Die Jugendlichen erfahren, wie demokratische Teilhabe funktioniert und welche Folgen ein Leben in antidemokratischen Systemen haben kann.

Ein zentrales Element des Projekts ist die Peer-Ausbildung. Die 9. Klässler werden zu Demokratiepatinnen und -paten ausgebildet und geben ihr Wissen anschließend in einem weiteren Workshopdurchgang altersgerecht an Mitschülerinnen und Mitschüler der 8. Klassen weiter. So entsteht eine nachhaltige Generationenfolge von Demokratiepatinnen und -paten, die ihre Kenntnisse direkt in die Schulgemeinschaft tragen.

Des Weiteren setzen die Demokratiepatinnen und -paten an ihren Schulen individuelle Projekte um und werden bei der Umsetzung von der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, der AmPULS gGmbH sowie den Projektbegleitungen der Schulen unterstützt.

Durch das Peer-Konzept werden demokratische Kompetenzen direkt in die Schulgemeinschaft getragen. Gleichaltrige können besonders effektiv erreicht werden, wodurch ein respektvolles Miteinander nachhaltig gefördert wird.

Insgesamt nehmen sechs Schulen aus dem Landkreis Hameln-Pyrmont mit jeweils fünf Jugendlichen teil. Das Projekt umfasst Informationsveranstaltungen, Schulungen für Lehrkräfte und Schulsozialarbeit, die Ausbildung der ersten Peer-Gruppe sowie die Weitergabe des Wissens an weitere Jahrgänge.

Der Leiter der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, Matthias Kinzel, betont die Bedeutung des Projekts und erklärt: "Ich sehe in "Demokratie (er-)leben" einen wichtigen Beitrag zur Stärkung demokratischer Werte in unserer Region. Bei positiver Resonanz streben wir eine langfristige Fortführung des Projekts an."

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell