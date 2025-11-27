PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Gebäude der Paritätischen Lebenshilfe

Hameln (ots)

Zwischen Dienstag (25.11.2025) gegen 16:15 Uhr und Mittwoch (26.11.2025) gegen 07:05 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Paritätischen Lebenshilfe im Scheckfeldweg in Hameln ein. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten u.a. diverse Büroräume. Dabei entwendeten sie Bargeld. Bei dem Einbruch entstand auch erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 14:09

    POL-HM: Zeugenaufruf: Mehrere Kennzeichen gestohlen

    Hameln/ Afferde (ots) - Zwischen Samstag (22.11.2025) und Sonntag (23.11.2025) wurden in der Hildesheimer Straße in Hameln, OT Afferde, mehrere Kennzeichen von geparkten Autos gestohlen. Polizisten fielen im Rahmen einer Streifenfahrt zwei Kennzeichenschilder und zerbrochene Teile von Kennzeichenhalterungen auf, die auf der Fahrbahn lagen. Bei einer Nachschau an den am Straßenrand geparkten Fahrzeugen, stellten die ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:14

    POL-HM: Gewalt gegen Frauen keine Chance geben - am 25. November ist "Orange Day"

    Hameln (ots) - Unter dem Motto "Stopp Gewalt gegen Frauen - sieh nicht weg!" setzten die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Hameln-Pyrmont gemeinsam mit der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und dem Weißen Ring ein deutliches Zeichen gegen Gewalt. Am Samstag, 22. November 2025, informierten sie mit einem Aktionsstand in der Hamelner Innenstadt über ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:10

    POL-HM: Autofahrerin morgens mit fast 1,5 Promille gestoppt

    Bad Münder (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder eine 49-jährige Frau aus der Region Hannover. Der Atemalkoholwert der Autofahrerin wurde mit fast 1,5 Promille gemessen. Die Funkstreife war gegen 07:15 Uhr zu einer sogenannten Schulwegsicherung unterwegs, die, wenn es die Einsatzlage zulässt, regelmäßig zu Schulbeginn und zum Schulschluss an den Schulen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren