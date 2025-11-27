Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Gebäude der Paritätischen Lebenshilfe

Hameln (ots)

Zwischen Dienstag (25.11.2025) gegen 16:15 Uhr und Mittwoch (26.11.2025) gegen 07:05 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Paritätischen Lebenshilfe im Scheckfeldweg in Hameln ein. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude und durchsuchten u.a. diverse Büroräume. Dabei entwendeten sie Bargeld. Bei dem Einbruch entstand auch erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen, die im genannten Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell