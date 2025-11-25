PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HM: Autofahrerin morgens mit fast 1,5 Promille gestoppt

Bad Münder (ots)

Am heutigen Dienstagmorgen stoppte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Münder eine 49-jährige Frau aus der Region Hannover. Der Atemalkoholwert der Autofahrerin wurde mit fast 1,5 Promille gemessen.

Die Funkstreife war gegen 07:15 Uhr zu einer sogenannten Schulwegsicherung unterwegs, die, wenn es die Einsatzlage zulässt, regelmäßig zu Schulbeginn und zum Schulschluss an den Schulen und auch vor Kindertagesstätten im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariat Bad Münder durchgeführt wird.

Auf dem Weg dorthin fiel der Streifenwagenbesatzung in Bad Münder in der Straße "Vor dem Oberntore" ein Pkw BMW auf. Die Beamten stoppten den Wagen und kontrollierten die 49-jährige Fahrerin. Diese stand merklich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Test vor Ort ergab eine Atemalkoholkonzentration von fast 1,5 Promille.

Daraufhin wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Der mitgeführte Führerschein wurde beschlagnahmt. Aufgrund der absoluten Fahruntüchtigkeit wurde ein Strafverfahren wegen "Trunkenheit im Verkehr" eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Jens Petersen
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Polizeikommissariat Bad Münder
Telefon: 05042/5064-171
E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

