Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrskontrolle: Schlangenlinien und über 1 Promille Alkohol

Hameln (ots)

Am Dienstag (25.11.2025) wurde ein 35-Jähriger von einer Polizeistreife gestoppt, der sein Auto mit über 1 Promille Alkohol führte.

Gegen 00:55 Uhr nahmen Polizisten auf dem Kastanienwall einen Pkw VW wahr, der in Schlangenlinien in Richtung Ostertorwall fuhr. Die Beamten stoppten das Fahrzeug und kontrollierten den 35 Jahre alten Fahrzeugführer aus Mecklenburg-Vorpommern. Da sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Alkohol ergaben, wurde bei dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über 1 Promille. Deshalb wurde dem Fahrer durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht aus.

Der Führerschein sowie der Autoschlüssel wurden einbehalten. Der 35-Jährige muss sich wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell