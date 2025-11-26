Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Mehrere Kennzeichen gestohlen

Hameln/ Afferde (ots)

Zwischen Samstag (22.11.2025) und Sonntag (23.11.2025) wurden in der Hildesheimer Straße in Hameln, OT Afferde, mehrere Kennzeichen von geparkten Autos gestohlen.

Polizisten fielen im Rahmen einer Streifenfahrt zwei Kennzeichenschilder und zerbrochene Teile von Kennzeichenhalterungen auf, die auf der Fahrbahn lagen. Bei einer Nachschau an den am Straßenrand geparkten Fahrzeugen, stellten die Beamten weitere betroffene Autos fest, an denen die hinteren Kennzeichen fehlten. Die Kennzeichenhalterungen wiesen Beschädigungen auf.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

