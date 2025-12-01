PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Polle - Polizei sucht Zeugen

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Polle - Polizei sucht Zeugen
  • Bild-Infos
  • Download

Polle (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025), zwischen 07:40 und 12:00 Uhr, kam es in der Hinteren Straße in Polle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand geparkten silbernen Opels.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern.

Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeugführer oder dem verursachenden Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 05533-40831-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Leon Koch
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151 933-204
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 27.11.2025 – 14:01

    POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Gebäude der Paritätischen Lebenshilfe

    Hameln (ots) - Zwischen Dienstag (25.11.2025) gegen 16:15 Uhr und Mittwoch (26.11.2025) gegen 07:05 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Paritätischen Lebenshilfe im Scheckfeldweg in Hameln ein. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 14:09

    POL-HM: Zeugenaufruf: Mehrere Kennzeichen gestohlen

    Hameln/ Afferde (ots) - Zwischen Samstag (22.11.2025) und Sonntag (23.11.2025) wurden in der Hildesheimer Straße in Hameln, OT Afferde, mehrere Kennzeichen von geparkten Autos gestohlen. Polizisten fielen im Rahmen einer Streifenfahrt zwei Kennzeichenschilder und zerbrochene Teile von Kennzeichenhalterungen auf, die auf der Fahrbahn lagen. Bei einer Nachschau an den am Straßenrand geparkten Fahrzeugen, stellten die ...

    mehr
  • 25.11.2025 – 14:14

    POL-HM: Gewalt gegen Frauen keine Chance geben - am 25. November ist "Orange Day"

    Hameln (ots) - Unter dem Motto "Stopp Gewalt gegen Frauen - sieh nicht weg!" setzten die Gleichstellungsbeauftragten im Landkreis Hameln-Pyrmont gemeinsam mit der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden und dem Weißen Ring ein deutliches Zeichen gegen Gewalt. Am Samstag, 22. November 2025, informierten sie mit einem Aktionsstand in der Hamelner Innenstadt über ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren