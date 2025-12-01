Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Polle - Polizei sucht Zeugen

Polle (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025), zwischen 07:40 und 12:00 Uhr, kam es in der Hinteren Straße in Polle zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher beschädigte hierbei die linke Fahrzeugseite eines am Fahrbahnrand geparkten silbernen Opels.

Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des angerichteten Schadens zu kümmern.

Die Polizei Bodenwerder hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeugführer oder dem verursachenden Fahrzeug machen können. Diese werden gebeten sich telefonisch unter der Rufnummer 05533-40831-0 zu melden.

