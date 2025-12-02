Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizei: Tatverdächtiger nach Wohnungsbrand festgenommen

Holzminden (ots)

Am Samstag (29.11.2025) kam es gegen 19:15 Uhr in der Bahnhofstraße in Holzminden zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die Wohnung brannte vollständig aus. Der entstandene Gebäudeschaden wird derzeit auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Das Gebäude wurde beschlagnahmt und ist aktuell nicht begehbar.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen meldete ein Zeuge telefonisch einen möglichen Einbruch in das Mehrfamilienhaus. Während des Gesprächs bemerkte er Flammen in einer Wohnung sowie eine Person, die das Haus flüchtend verließ.

Die umgehend eintreffenden Polizisten konnten den flüchtigen Mann antreffen. Bei ihm wurde ein Messer festgestellt, woraufhin der 33-jährige Holzmindener zu Boden gesprochen und mittels Handfesseln fixiert wurde. Es ergaben sich Hinweise, dass der Mann den Brand in der Wohnung vorsätzlich gelegt haben könnte. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Polizeidienststelle gebracht.

Parallel dazu evakuierten weitere Einsatzkräfte der Polizei die übrigen Bewohner des Hauses. Alle konnten unverletzt in Sicherheit gebracht werden.

Knapp 60 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Holzminden waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim wurde die vorläufige Festnahme des Beschuldigten angeordnet. Da Anzeichen für eine mögliche Beeinflussung durch Drogen vorlagen, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Das Ergebnis steht noch aus. Zudem wurde ein Antrag auf Untersuchungshaft seitens der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantragt. Der Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen. Der Beschuldigte hat sich vor der Polizei und dem Richter nicht zu der Sache eingelassen.

Der 33-jährige Tatverdächtige steht im Verdacht, eine schwere Brandstiftung begangen zu haben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Presseanfrage sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell